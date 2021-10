Sicurezza stradale, nel 2020-2021 sono 310 i Comuni finanziati da Regione Lombardia

Il numero degli incidenti e dei mortali nel 2020 è diminuito sensibilmente, anche per effetto della minore circolazione stradale. Ma anche e soprattutto per il proseguire degli interventi di messa in sicurezza delle strade lombarde, attuato da Regione Lombardia con bandi che nel 2020-2021 hanno messo su strada 12 milioni e mezzo di euro per 310 Comuni finanziati. Tra modifiche stradali, spartitraffico, rotonde e passaggi pedonali c'è anche l'intervento sui guardrail la cui pericolosità è tornata al centro dell'attenzione proprio negli ultimi mesi. Il Cittadino ne ha parlato con l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato.