Sicurezza, Matteo Mondini: «Si lavora per vivere, non per morire»

"Si lavora per vivere, non per morire", questo lo slogan coniato da Matteo Mondini, 39 anni, artigiano di Cesano Madenro vittima di un grave incidente che negli anni è diventato un testimonial della sicurezza sul posto di lavoro. Mondini nel 2010 era rimasto folgorato durante una ristrutturazione in un negozio perché mancava il salvavita e da allora, durante gli anni del lungo recupero, sta portando in giro per l'Italia la sua testimonianza con il SafetyTour con il suo team capitanato da Miriam Chilante, per l'applicazione delle norme sulla tutela della incolumità dei lavoratori. E per l'applicazione delle leggi, che ci sono ma che spesso vengono scavalcate. Mondini è intervenuto anche in occasione dell'ennesimo incidente sul lavoro capitato a Desio martedì 8 febbraio e rilancia l'invito alla responsabilità e alla sorveglianza.