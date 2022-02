Sicurezza, l'Anapic aderisce al progetto sulla video sorveglianza

Regione Lombardia lancia il progetto per l'incremento della video sorveglianza nelle città e l'Anapic, l'Associazione Nazionale Professionisti Immobili e Condomini raccoglie l'invito e si farà portavoce di queste politiche con i propri iscritti. L'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato ne ha parlato con la presidentessa di Anapic, Lucia Rizzi sottolineando il problema dei furti in appartamenti, danneggiamenti degli immobili per mano dei writers e in genere sulla sicurezza urbana. De Corato ha rilanciato l'idea del miglioramento del piano del video controllo stradale e condominiale, che pure nel rispetto delle leggi sulla privacy può fornire un servizio utilissimo anche nelle zone comuni dei condomini. Si pensi ad esempio ai furti di biciclette o ai danneggiamenti del patrimonio.

Pier Mastantuono

Altri articoli