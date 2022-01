Si ribalta in auto in una curva a Palazzolo: incolumi i tre passeggeri

Una curva presa forse a velocità troppo alta e una Fiat Punto che finisce a ruote all'aria dopo una paurosa carambola. È l'incidente che nella mattina di oggi, sabato 15 gennaio è stata in grado di paralizzare il traffico a Palazzolo di Paderno Dugnano, per una viabilità già messa sotto stress dalla chiusura per lavori del ponte sopra la ferrovia nella zona sud della città. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando una Punto condotta da un 54enne si è ribaltata proprio alla curva di ingresso della multinazionale i cui stabilimenti confinano con la stazione di Palazzolo. Nell'abitacolo sono rimasti intrappolati il conducente e due passeggeri, che sono usciti praticamente incolumi dall'abitacolo per l'intervento dei vigili del fuoco. Visto l'orario e la posizione, immediatamente il traffico ha subito un forte rallentamento in tutta la città, con gli agenti del comando della polizia locale impegnati a deviare la circolazione fuori dalla zona interessata dalla carambola. Per i passeggeri tanto spavento ma nessuna ferita se non qualche contusione medicata sul posto, e l'equipaggio della Croce rossa di Cusano arrivata sul posto è potuta ripartire senza bisogno di trasporti presso le strutture ospedaliere della zona.