Seveso, l'astronauta Malerba alla Fla: il privilegio dello spazio, la sfida a Luna e Marte, studi e perseveranza

In occasione del 57esimo anniversario del primo uomo nello spazio e cinquant’anni dopo lo sbarco sulla luna, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha ospitato venerdì sera a Seveso il primo astronauta italiano Franco Malerba. Uno dei tanti ospiti della prima edizione della settimana dell’astronomia “Uno sguardo al cielo”, conclusa sabato scorso e organizzata dalla Fla. Era il 1989 quando Malerba venne selezionato dall’Agenzia spaziale italiana e assegnato al Jhonson Space Center della Nasa a Houston per l’allenamento per la missione TSS-1. Il 31 luglio del 1992 partì per lo spazio.

A Il Cittadino Malerba ha raccontato la sua missione, ha dato consigli per chi sogna di diventare astronauta e fatto previsioni sulle prossime sfide spaziali.

Giorgia Venturini

Altri articoli