Seveso, il commissario per il dopo-Allievi: l'intervista

Venerdì il commissario prefettizio si è insediato nel suo ufficio del municipio di Seveso. Il prefetto Palmisani ha nominato Giorgio Zanzi, classe 1953, per sostituire il sindaco Luca Allievi, che si è dimesso per la vicenda delle vasche della diossina, dove sono incapsulati i rifiuti dell'incidente dell'Icmesa. Zanzi ha una ampia conoscenza e abitudine con il ruolo. E' lui che nel 2018 fece il commissario straordinario a Seregno e anche a Campione d'Italia in una delle fasi più delicate della storia amministrativa della città del casinò. Ma l'esperienza nella Valle del Seveso è da retrodatare fin dagli anni giovanili di Zanzi. Proprio in questa zona fece il militare durante gli anni della Diossina e fu impegnato sul campo nei mesi dell'emergenza come effettivo dell'Esercito. Divisione Fanteria Legnano.