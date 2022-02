Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Serie B: Stroppa dopo Ternana-Monza 0-1 e prima del Pisa

Seconda vittoria esterna in campionato per il Monza, tre punti pesanti a Terni anche per avvicinarsi al meglio allo scontro diretto di sabato all'U-Power Stadium con il Pisa. Fischio d’inizio alle 14.

«Per le occasioni che abbiamo mancato nel secondo tempo, stavamo per compromettere quanto di buono fatto», commenta mister Stroppa che in vista del match coi toscani dice: «Bisogna avere tanta forza, tanto equilibrio».

Diego Marturano

