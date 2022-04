Serie B, Stroppa dopo Monza-Ascoli (2-0): «Quello che dovevamo fare»

Mister Giovanni Stroppa commenta la vittoria del Monza sull'Ascoli, un successo determinante per tenere i biancorossi in corsa per la vetta della classifica di Serie B. «Era difficile per tanti aspetti, anche a livello di reazione nervosa - dice - invece abbiamo ripreso la marcia che è quello che questa squadra doveva fare. Perché sta facendo numeri straordinari». Domenica trasferta a Cosenza.

Diego Marturano

