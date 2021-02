Serie B: Monza-Pisa, in campo per i tifosi e per la classifica

Venerdì 12 febbraio alle 21, all'U-Power Stadium di Monza arriva il Pisa. Per i tifosi non è mai una sfida come tutte le altre, per la squadra invece potrà essere l'occasione per toccare quota dieci, risultati utili consecutivi.

Brocchi deciderà la formazione solo dopo la rifinitura: c'è qualche acciaccato da verificare, ma sembra certo il recupero di Boateng (LEGGI i convocati)

Probabile formazione: MONZA (4-3-3) 22 Di Gregorio; 2 Donati, 6 Bellusci, 18 Bettella, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 23 Scozzarella, 20 Barillà; 7 Boateng, 66 Diaw, 77 D’Alessandro. All.: Brocchi. A disp.: 1 Lamanna, 12 Sommariva, 3 Anastasio, 19 Scaglia, 31 Sampirisi, 98 Pirola, 8 Barberis, 10 D’Errico, 21 Armellino, 28 Colpani, 9 Gytkjaer, 27 Ricci, 45 Balotelli, 47 Mota Carvalho.

Diego Marturano

