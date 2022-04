Serie B, mister Stroppa verso Monza-Brescia: «Per me è la prima dei playoff»

Lunedì di pasquetta all'U-Power Stadium per il Monza che incontrerà il Brescia alle 20.30 per ribadire il suo posto in zona promozione. I biancorossi hanno sostenuto un allenamento mattutino sabato sotto il sole quasi estivo di Monzello: attivazione motoria ed esercitazioni tecniche, tattica e partitella finale. Infortunio per Siatounis, che ha riportato una distorsione al ginocchio da rivalutare. Nel giorno di Pasqua allenamento di rifinitura nel pomeriggio.

«Per me è la prima dei playoff, visto che mancano quattro partite. Pensiamo a un ostacolo alla volta», dice il mister.



