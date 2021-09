Serie B: mister Stroppa presenta Monza-Pordenone

In campo sabato alle 14, il Monza cercherà di superare il Pordenone per cominciare a dare la giusta fisionomia alla classifica. Stroppa e i biancorossi vogliono rifarsi del risultato di Pisa, ma i ramarri non sono da sottovalutare.

Probabile formazione del Monza (3-5-2): 16 Di Gregorio; 2 Donati, 34 Marrone, 98 Pirola; 31 Sampirisi, 4 Mazzitelli, 8 Barberis, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto; 47 Mota Carvalho, 9 Gytkjaer. A disp.: 12 Sommariva, 66 Mazza, 7 Machin, 10 Valoti, 18 Bettella, 20 Siatounis, 26 Antov, 29 Paletta, 33 Brescianini, 77 D’Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria. All.: Stroppa

Diego Marturano

Altri articoli