Serie B: mister Stroppa presenta Alessandria-Monza, i convocati

C’è Alessandria-Monza, poi ci sarà il Crotone. Mister Stroppa presenta ill match con i grigi piemontesi: biancorossi in campo martedì alle 20.30 al Moccagatta per una gara fondamentale per dare continuità ai risultati dopo le vittorie con Cittadella e Vicenza.

Convocati Lamanna, Donati, Mazzitelli, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Mancuso, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Siatounis, Ramirez, Antov, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Brescianini, D’Alessandro, Molina, Vignato, Ciurria.

Indisponibili Favilli, Marrone, Pirola, Bettella e Mota Carvalho.