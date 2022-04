Serie B, mister Stroppa dopo Cosenza-Monza: «Non abbassiamo la guardia»

Tre punti non scontati per il Monza a Cosenza e secondo posto nella classifica di Serie B. «Era importante vincere e ci siamo riusciti - ha commentato mister Stroppa - Al di là della partita non bella, abbiamo rischiato davvero poco: la prestazione della mia squadra mi è piaciuta». Ora il mister dice che «la guardia non si deve abbassare». Perché mancano tre partite per il traguardo: la prossima a Pasquetta in casa con il Brescia.

Diego Marturano

