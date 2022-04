Serie B: mister Stroppa dopo Como-Monza (2-0)

Il Monza perde a Como (2-0), ma rimane a ridosso della zona promozione. Ora la squadra di Stroppa ha bisogno di sei punti contro Ascoli e Cosenza - mercoledì in casa (ore 19) e domenica in trasferta - per rimettersi a correre per la Serie A. Il commento del mister: «Una partita così in pieno dominio, è un peccato aver perso in questo modo».

Diego Marturano

