Serie B, mister Brocchi dopo Lecce-Monza: «Un ottimo punto»

Pareggio 0-0 per il Monza sul campo difficile di Lecce con il brivido finale a causa dell'espulsione di Bellusci. «Un ottimo punto», per il tecnico Cristian Brocchi. Balotelli fermato da un risentimento muscolare nel riscaldamento, problemi in corsa anche per Carlos Augusto e Frattesi. Che si sono aggiunti alle assenze di Dany Mota e Paletta. RILEGGI La cronaca della partita (VAI)

Diego Marturano

Altri articoli