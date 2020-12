Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Serie B: Mario Balotelli in campo a Monzello

Primo allenamento in biancorosso per Mario Balotelli, che lunedì 7 dicembre ha firmato un contratto con il Monza fino a giugno 2021. Per il giocatore una seduta individuale a Monzello con il preparatore atletico. LEGGI la notizia (VAI)

Chiara Pederzoli

