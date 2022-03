Serie B: il Monza in casa contro il Vicenza dell’ex Cristian Brocchi

All'U-Power Stadium arriva il Vicenza di Cristian Brocchi. Che accoglienza ci sarà per l'ex allenatore biancorosso? “Brocchi qua ha fatto molto ma molto bene”, dice mister Stroppa ancipando il match in cui avrà diverse assenze. Come il Vicenza che dovrà fare a meno dell’ex Diaw. Per entrambe però pesa la classifica.

Il mister ha convocato Lamanna, Mazzitelli, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Mancuso, Pedro Pereira, Di Gregorio, Bettella, Siatounis, Ramirez, Rubbi, Antov, Colpani, Paletta, Sampirisi, Brescianini, Mota Carvalho, D’Alessandro, Molina, Vignato, Ciurria. Oltre agli squalificati Carlos Augusto e Donati, sono indisponibili Favilli, Marrone e Pirola. Non convocato Sommariva, per motivi familiari.

Squadre in campo sabato 12 marzo alle 16.15 all’U-Power Stadium.

Diego Marturano

