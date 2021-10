Serie B: il Monza contro il Vicenza dell’ex Brocchi

Monza in campo in trasferta mercoledì alle 20.30 nell'anticipo della decima giornata contro il Vicenza dell'ex allenatore Cristian Brocchi. Il prepartita di mister Giovanni Stroppa: «Ora la classifica va un po’ meglio, ma per essere protagonisti bisogna svoltare anche in trasferta».

Cronaca live della partita sul CittadinoMb dalle 20.30.

Diego Marturano

