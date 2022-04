Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Serie B: il Monza aspetta l'Ascoli, servono i tre punti

«La delusione deve essere tramutata in energia». Parola di mister Stroppa alla vigilia della partita con l'Ascoli che arriva all'U-Power Stadium mercoledì 6 aprile alle 19. I marchigiani sono tra le squadre più in forma della Serie B, ma il Monza deve riprendere la corsa dopo il derby perso a Como. Convocati: 1 Lamanna, 2 Donati, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Mancuso, 12 Sommariva, 13 Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Favilli, 20 Siatounis, 21 Ramirez, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 31 Sampirisi, 33 Brescianini, 47 Mota Carvalho, 77 D'Alessandro, 79 Molina, 84 Ciurria, 98 Pirola.Indisponibili Marrone, Vignato, Mazzitelli e Paletta: quest'ultimo, in seguito agli accertamenti eseguiti dopo l'infortunio nella gara di Como, ha riportato una lesione di primo grado al muscolo gastrocnemio.