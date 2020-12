Serie B, Fossati: «Con Entella atteggiamento e l’attenzione giusti»

Entella ultimo e reduce da una brutta sconfitta, proprio per questo avversario molto pericoloso. Il Monza arriva alla sfida di martedì alle 21 all'U-Power Stadium senza Paletta e D'Errico, ma recupera Boateng. Ancora fuori dai convocati, ma allenamenti in gruppo, Mario Balotelli.

«A Venezia abbiamo ottenuto una grande vittoria da squadra e da gruppo, con la Virtus Entella l’errore da non commettere è di non prepararla con l’atteggiamento e l’attenzione giusti perché nessun risultato è scontato», commenta il vicecapitano Marco Fossati.

Probabile formazione: MONZA (4-3-1-2) 1 Lamanna; 31 Sampirisi, 19 Scaglia, 6 Bellusci, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 5 Fossati, 20 Barillà; 7 Boateng; 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho. All. Brocchi. A disp.: 12 Sommariva, 22 Di Gregorio, 2 Donati, 18 Bettella, 32 Lepore, 98 Pirola, 4 Rigoni, 8 Barberis, 21 Armellino, 28 Colpani, 99 Machin 24 Maric, 77 Marin. LEGGI la notizia (VAI)