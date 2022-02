Serie B: contro la Ternana serve un «Monza sopra le righe», i convocati

La presentazione della sfida esterna con la Ternana, in campo martedì alle 18.30 al Liberati di Terni alla ricerca della seconda vittoria fuori casa del torneo per dare continuità alle ambizioni di alta classifica, anche in vista del big match di sabato con il Pisa. Parla mister Stroppa, che ha convocato Lamanna, Donati, Mazzitelli, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Mancuso, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Favilli, Ramirez, Antov, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Marrone, Mota Carvalho, D’Alessandro, Molina, Ciurria, Pirola.

Indisponibili Colpani a riposo precauzionale per un affaticamento, Bettella per tendinite, Brescianini e Vignato.

Diego Marturano

