Serie B, Brocchi presenta Monza-Cittadella: «Per 90 minuti non mollano mai»

Brocchi e il Monza sfidano il Cittadella. All'andata la gara fu decisa da due rigori e dalla compattezza difensiva dei biancorossi. Ora le squadre sono in lotta per il secondo posto. Fischio d'inizio alle 16 all'U-Power Stadium. Grandi complimenti dal mister per gli avversari: «Fanno un ottimo lavoro, squadra difficilissima da affrontare».

PROBABILE FORMAZIONE: MONZA (4-3-3) 22 Di Gregorio; 2 Donati, 6 Bellusci, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 23 Scozzarella, 20 Barillà; 66 Diaw, 45 Balotelli, 47 Mota Carvalho. All.: Brocchi. A disp.: 1 Lamanna, 12 Sommariva, 3 Anastasio, 19 Scaglia, 31 Sampirisi, 98 Pirola, 8 Barberis, 10 D’Errico, 21 Armellino, 28 Colpani, 24 Maric, 27 Ricci, 77 D’Alessandro.

Diego Marturano

