Serie B, Brocchi presenta Monza-Cittadella: «I ragazzi devono sentire il fuoco dentro»

Recuperare il 3-0 dell'andata? Difficile, forse improbabile, sicuramente non impossibile. Il Monza si gioca tutto nella notte dell'U-Power Stadium. Di fronte troverà un Cittadella in palla e forte di un largo vantaggio. Brocchi ci crede e con lui devono crederci anche i giocatori per trovare l'impresa: «I ragazzi devono sentire il fuoco dentro».



PROBABILE FORMAZIONE: MONZA (4-3-3) 22 Di Gregorio; 31 Sampirisi, 6 Bellusci, 98 Pirola, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 8 Barberis, 28 Colpani; 7 Boateng, 45 Balotelli, 47 Mota Carvalho. A disp.: 12 Sommariva, 62 Mazza, 2 Donati, 3 Anastasio, 9 Gytkjaer, 10 D’Errico, 18 Bettella, 19 Scaglia, 20 Barillà, 21 Armellino, 23 Scozzarella, 27 Ricci, 28 Colpani, 66 Diaw, 77 D’Alessandro. All.: Brocchi

Diego Marturano

