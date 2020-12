Serie B: Brocchi e Sampirisi dopo il 5-0 del Monza all’Entella

Nel post partita parlano Cristian Brocchi e Mario Sampirisi, autore di una doppietta in soli dieci minuti dal suo ingresso in campo. I suoi primi gol in serie B. Commenti positivi dopo la rotonda vittoria per 5-0 del Monza sul fanalino di coda Virtus Entella, martedì sera all’U-Power Stadium. «C’è chi dirà che era una partita semplice, in realtà sono le classiche partite dove hai tutto da perdere», dice il mister che conferma il 4-3-3 già visto a Venezia. LEGGI la cronaca del match (VAI)

Diego Marturano

