Serie B: Brocchi e Frattesi dopo la vittoria del Monza sull’Ascoli

Il Monza gioisce per la vittoria sull'Ascoli, ma saranno vacanze di Natale molto brevi, visto che domenica si torna subito in campo con la Cremonese. Mister Brocchi e Davide Frattesi (autore del raddoppio e ex di serata che per questo non ha esultato) commentano positivamente la vittoria per 2-0. E Brocchi si leva anche qualche sassolino “per i piccoli problemi che vengono fatti diventare giganteschi. Mi piacerebbe che si parlasse in maniera positiva di quello che stanno facendo questi ragazzi”. LEGGI la cronaca della partita (VAI)

Diego Marturano

