Serie B: Brocchi dopo l’1-1 con l’Empoli elogia i suoi e Boateng

Il pareggio casalingo con l'Empoli per 1-1, tiene aperta la corsa alla Serie A e conferma il Monza al secondo posto della classifica di Serie B. Il commento di mister Cristian Brocchi: «Una bellissima partita giocata alla grande, il gol all’inizio avrebbe potuto far male in realtà da lì abbiamo iniziato a giocare un ottimo calcio». Parole d’oro per Prince Boateng.

Diego Marturano

