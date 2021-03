Serie B, Brocchi dopo il 2-0 del Monza sulla Reggiana: la vecchia guardia, D’Errico, la vittoria per Galliani

Il Monza batte la Reggiana 2-0 e vittoria dedicata ad Adriano Galliani, ricoverato al San Raffaele a causa del covid. Il Monza, caricato nel pomeriggio da Silvio Berlusconi in visita in ritiro, torna secondo in solitaria nella classifica di Serie B, ma il Lecce è sempre a un punto di distanza mentre l'Empoli si mantiene in vetta con sei punti di vantaggio. Mister Brocchi parla della formazione schierata martedì sera e della vecchia guardia, in particolare di Andrea D’Errico. LEGGI la cronaca della partita live dall’U-Power Stadium (VAI)

Diego Marturano

