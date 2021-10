Serie B: a Monza arriva il Cittadella, sfida importante. Poi c’è Brocchi

Monza In campo sabato 23 ottobre alle 14 in casa contro la bestia nera Cittadella. Inizia un ciclo tosto, ma ricco di opportunità per i biancorossi che devono risalire la classifica di Serie B. Mercoledì poi c’è il Vicenza dell’ex Brocchi. Le parole di mister Stroppa: «Siamo in emergenza da prima che iniziasse il campionato, spiace perché non diamo continuità alla crescita della squadra. Comunque, siamo pronti».

Diego Marturano

