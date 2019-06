Seregno Sport Week, la Partita del cuore va in gol: in campo la Nazionale Tv e il sindaco Rossi

Il gol più bello della serata l’ha firmato il pubblico, che con le sue donazioni ha consentito di raccogliere 2mila euro, che ora saranno devoluti alla Consulta del volontariato, per progetti comuni in rete. È questa la sintesi migliore di “SegniAmo insieme”, la partita del cuore prevista all’interno del programma della prima edizione della Seregno Sport Week, in corso di svolgimento a Seregno, per iniziativa dell’amministrazione comunale, supportata dalla Consulta dello sport. Allo stadio Ferruccio, mercoledì 5 giugno un migliaio di persone ha assistito all’amichevole tra la Nazionale Calcio Tv ed il Seregno Sport Week Team, la cui porta è stata difesa dal sindaco Alberto Rossi. La Nazionale Calcio Tv, forte di una migliore preparazione e di un affiatamento consolidato, si è imposta alla fine 6-1, grazie alla doppietta di Baz ed alle reti di Gianluca Impastato, Andrea Pisani, Steve Vogogna e Ignazio Moser, mentre la marcatura della bandiera per i locali l’ha firmata Federico Volonterio. Ora il calendario proseguirà fino a domenica 9 giugno.

