Seregno in Serie C, il presidente Davide Erba: «In tre anni in Serie B, non ci fermiamo qui»

Tutta l'emozione del presidente Davide Erba dopo la promozione del Seregno in Serie C. Un obiettivo centrato dopo quasi quarant'anni di attesa e la dedica a tutti "in società e tra i tifosi in città". Con un'ambizione ben precisa: "In tre anni in Serie B, non ci fermiamo qui". (intervista di Paolo Colzani)

Chiara Pederzoli

