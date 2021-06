Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Seregno in Serie C e verso il gran finale di stagione: parlano França, Borghese e il sindaco Rossi

Il Seregno 1913 verso il gran finale di una stagione memorabile: dopo la certezza matematica conquistata sul campo della Casatese, ora è tempo della festa. Il più possibile con i tifosi che hanno vissuto la stagione lontano dal Ferruccio a causa dell'emergenza sanitaria. Proprio dello stadio parla il sindaco Alberto Rossi (che l'ultima volta in serie C non era ancora nato), intervistato dal Cittadino con l'allenatore Carlos França e il capitano Martino Borghese. (servizio di Pier Mastantuono)