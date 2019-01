Scuola: “EsTG”, il tg dell’Elisa Sala sullo sport nella Costituzione

Un telegiornale realizzato dagli alunni della scuola media Elisa Sala di Monza. È “ES TG”, un’edizione speciale che diciotto alunni hanno realizzato per parlare di “sport nella Costituzione” sia come mezzo per la tutela della salute che come “antidoto contro la violenza”, come sottolinea il titolo del progetto. Venerdì è stato presentato a Montecitorio a Roma al parlamento internazionale della legalità presieduto da Nicolò Mannino in un evento che ha coinvolto scuole da tutta Italia.

Per approfondire gli studenti hanno interpellato l’ex magistrato Piero Calabrò intervistandolo sul tema dello sport legato alla Costituzione. Un percorso che è solo all’inizio e proseguirà nel corso dell’anno.

Redazione online

Altri articoli