Sciopero per il clima a Monza, le voci dei ragazzi in piazza Trento e Trieste

Chiedono risposte al mondo della politica le migliaia di ragazzi che si sono presentati in piazza Trento e Trieste per lo sciopero per il clima di venerdì 15 marzo. Le nostre interviste ad alcuni organizzatori.

Federica Fenaroli

Altri articoli