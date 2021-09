Santiago in Rosa Cycling Marathon: presentazione all'autodromo di Monza con la madrina Justine Mattera

Santiago in Rosa Cycling Marathon fa tappa all'Autodromo Nazionale di Monza per il primo Trofeo Sauber, per la sua prima volta nel tempio italiano della velocità. Dopo 10 anni in giro per l'Italia e per l'Europa, il 9 ottobre dalle 20 saranno 40 le squadre che si sfideranno in una non stop di 3 ore in una gara ad invito riservata alle categorie amatoriali della Federazione Ciclistica Italiana. Nel 2011 la prima edizione, quando alcune donne che avevano sconfitto il cancro hanno percorso a piedi in staffetta gli 800 km tra Roncisvalle e Santiago di Compostela. Sabato 9 ottobre arriva l'undicesima edizione a Monza. La corsa è organizzata da Cancro Primo Aiuto Onlus e ha come madrine sportive, la showgirl Justine Mattera, la meteorina Stefania Andriola e l'atleta di triathlon Sabrina Schillaci.

Pier Mastantuono

