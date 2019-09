La videoricetta della Salute in tavola: polpettine di sgombro con crema di melanzane

Vacanze finite anche per la rubrica la Salute in tavola. E la prima novità della nuova stagione è la presenza in cucina del nutrizionista Giuseppe Masera accanto alla food blogger Patrizia Rimoldi. Protagonista della ricetta questa volta è la melanzana, uno degli ortaggi più usati nella cucina tradizionale italiana e ricchissimo di qualità nutritive utili contro radicali liberi, la ritenzione e un vero e proprio concentrato di sali minerali.È abbinata allo sgombro, altro alimento prezioso per la salute.

Redazione online

