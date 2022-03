Said Beid da Villasanta all'Ucraina: l'impegno internazionale per gli animali

Said Beid il detective degli animali scomparsi di Villasanta, ha fatto ancora una volta centro. E questa volta la sua mobilitazione per i cani e gli amici a quattro zampe delle famiglie che vivono in Ucraina ha fatto il tutto esaurito nel giro di poche ore, tanto che è lo stesso Said a raccomandare di non inviare né portare più alimenti e medicinali perché insieme ai suoi collaboratori non ha più spazio dove stoccarli. Per il momento i furgoni carichi di pappe e farmaci sono stracolmi e pronti a partire per l'Ucraina, per poi fare la distribuzione ai tanti che vivono sotto la minaccia delle bombe ma che nonostante i pericoli pensano ai loro amici pelosi. Said ringrazia chi ha contribuito in maniera così calorosa in questo momento e rilancia l'invito per quando ci sarà bisogno di un nuovo carico da inviare all'Est.