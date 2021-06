Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Road to Colosseum a Biassono: show di arti marziali al PalaRovagnati

L'appuntamento per gli appassionati di arti marziali è a Biassono. Sabato 19 giugno, alle 18 al PalaRovagnati, Gran Galà di sport da combattimento K1, che unisce diverse tecniche, nell'ambito della manifestazione "Road to Colosseum" che porta alla finale di Roma. Sul ring atleti protagonisti, ma anche bambini. Presentazione in municipio a Biassono che patrocina l'evento con la Provincia Mb. Ne parlano l'assessore allo Sport Paola Gregato e gli organizzatori Mircea Cernat e Alessio Martino.