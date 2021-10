Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Riforma della Sanità in Lombardia: i commenti dei consiglieri regionali brianzoli

Marco Mariani della Lega, Marco Fumagalli del Movimento 5 Stelle, Gigi Ponti del Pd: tre modi differenti di vedere la Riforma della Sanità Lombarda che dopo il passaggio finale in commissione è pronta finalmente ad approdare in discussione in consiglio regionale. Tra luci ed ombre, convinzioni e perplessità.

