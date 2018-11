“Ridendo di petto”: Max Pisu a teatro per l’ospedale San Gerardo di Monza

Il 21 novembre al teatro Manzoni è in programma lo spettacolo per raccogliere fondi per nuovo macchinario per la chirurgia toracica. C’era anche Max Pisu lunedì mattina alla presentazione dello spettacolo “Ridendo di petto”, con la collaborazione del Comune. A fare gli onori di casa il direttore generale della ASST di Monza Matteo Stocco e il direttore della Struttura complessa di Chirurgia toracica Marco Scarci che hanno illustrato gli obiettivi alla base dell’evento: una raccolta fondi per la Chirurgia Toracica, per richiedere all’azienda leader mondiale nella tecnologia medica, un macchinario, il “Super Dimension”, capace di dare risposte immediate nel caso di neoplasie.

Federica Fenaroli

