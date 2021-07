Prospettive e bisogni delle imprese: intervista a Marco Granelli, presidente Confartigianato

La presenza del presidente nazionale Marco Granelli al consiglio direttivo di Apa Confartigianato di Monza, nella serata di lunedì ha dato la possibilità di tracciare un quadro generale delle prospettive ma soprattutto dei bisogni dell'impresa italiana in questa fase di ripartenza. In uno scenario nel quale il settore artigianato necessita di lavoratori, specializzati e non, per cogliere le occasioni che il governo centrale e l'Europa offrono. Granelli, di Salsomaggiore, presidente dell'associazione di categoria dal dicembre 2020, ne ha parlato con il direttore del Cittadino MB, Cristiano Puglisi in una approfondita intervista.