Prof aggredita a Vimercate, uno studente: «Non è stata tutta la classe a fare casino»

Chi è stato a lanciare la sedia alla professoressa di storia lunedì mattina nella terza industriale dell’istituto superiore Floriani di Vimercate? I giorni passano e probabilmente la partita decisiva si giocherà lunedì quando alle 14.30 è convocato il consiglio di classe straordinario. In quell’occasione si siederanno attorno al tavolo docenti, studenti, genitori e il preside Daniele Zangheri che nelle ore successive al fatto aveva commentato che «il colpevole o i colpevoli come minimo saranno sospesi». Gli studenti intanto ricostruiscono quella giornata: «Una storia un po’ ingigantita, non è stata tutta la classe a fare casino». (* intervista di Michele Boni)

LEGGI Vimercate: prof aggredita, ferita a sediate in classe

