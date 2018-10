Premiato anche in Sicilia: Fabio Solighetto racconta l’Albero dei gelati

Ha vinto il premio Teseo di Confcommercio, la decima edizione di Sherbeth 2018 - Festival Internazionale del Gelato Artigianale in Sicilia, è nelle varie classifiche specializzate delle migliori gelaterie d’Italia e ha vinto il premio BtoB 2018 nella categoria Food. Fabio Solighetto racconta l’Albero dei gelati, nato a Barlassina e poi cresciuto per approdare a Seregno, Monza. E New York.

Signorini Federica

