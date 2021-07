Premiate le attività storiche della Brianza: le interviste

Mercoledì all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, l'assessore regionale Guido Guidesi ha premiato 117 attività commerciali storiche del territorio lombardo. Due le realtà brianzole insignite con il riconoscimento: il Panificio Cavaleri di Besana in Brianza, nato 102 anni fa, nel 1919, e a Varedo, dove il forno della famiglia Michelazzo negli ultimi 10 anni ha avuto la forza di trasformarsi in caffetteria e luogo di incontro per l'aperitivo, dandosi un nome particolarissimo come "Magna e Bevi", che piuttosto che essere una anomalia in Brianza è diventato sinonimo di qualità per la ristorazione e i momenti di incontro nel quartiere Valera, collocato lungo la dorsale che dalla Monza-Saronno porta a Desio. Intervista all'assessore Guido Guidesi e ad Alexandro Michelazzo. LEGGI la notizia (VAI)

Pier Mastantuono

Altri articoli