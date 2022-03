Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Preghiera per la pace in Regione Lombardia: le parole di don Igor Krupa

Mercoledì delle Ceneri: la giunta della Regione Lombardia e il consiglio regionale hanno aderito all’appello di Papa Francesco che aveva chiesto un momento di preghiera per la pace in Ucraina. Nelle immagini di LnNews Le parole del presidente Attilio Fontana, e di don Igor Krupa, in rappresentanza della comunità ucraina e parroco della Chiesa cattolica di rito bizantino.

“È particolarmente significativo – ha detto il presidente Fontana – che oggi i rappresentanti della Chiesa cattolica, ucraina e ortodossa si siano riuniti qui, insieme a noi, per pregare e per sperare che con la preghiera si possa raggiungere il cuore di chi oggi sta facendo delle scelte scellerate”.

“L’appello del Papa – ha aggiunto don Igor Kupra – è bellissimo, come stare qui oggi insieme ci dice che, nonostante le differenze che ci dividono, tutti noi vogliamo la stessa cosa: la pace e camminare nella stessa direzione”.