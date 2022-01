Alla sede della Provincia di Monza la pietra d'inciampo in memoria dei 384 deportati della Brianza, 29 nuove per i Comuni

Sì è svolta venerdì mattina, 21 gennaio, davanti alla sede della Provincia, la cerimonia della posa della Pietra di inciampo a ricordo dei 384 deportati e deportate della Brianza che furono catturati tra l'8 settembre 1943 i il 25 aprile del'45 e che non fecero più ritorno a casa. Durante la mattinata è stato siglato anche in protocollo tra la Provincia e il Comitato Pietre di inciampo per conto usare a promuovere la cultura della memoria in tutto territorio.

A conclusione della mattinata dedicata alla memoria, sono state consegnate 29 nuove pietre di inciampo ai Comuni di: Aicurzio, Albiate, Barlassina, Carate Brianza, Giussano, Ornago, Vedano al Lambro ( sono i 7 nuovi Comuni che hanno aderito al Comitato), Arcore, Bernareggio, Bovisio, Brugherio, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Lentate sul Seveso, Lissone, Meda, Monza, Nova Milanese, Seregno, Triuggio, Villasanta.