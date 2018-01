Politica, il candidato Fontana nelle Groane: «Competenze ai sindaci sull’ordine pubblico»

È partita dalla stazione di Ceriano Laghetto la visita in Brianza di Attilio Fontana, candidato del centrodestra alle prossime elezioni per la presidenza di Regione Lombardia. Insieme al sindaco leghista Dante Cattaneo, Fontana si è fermato in uno dei luoghi in cui il problema della sicurezza è più sentito a causa delle presenza di spacciatori che alimentano il mercato della droga auspicando “maggior competenza ai sindaci in materia di ordine pubblico” . «È una situazione dalla quale emerge che lo Stato ha rinunciato a controllare una parte del suo territorio», ha commentato.

Diego Marturano

