Pnrr per le scuole, da Monza e Brianza presentati 96 progetti

Si è chiusa la Manifestazione di interesse lanciata da Regione Lombardia per raccogliere i fabbisogni del territorio in materia di edilizia scolastica e inserirli in una aggiornata programmazione regionale, finalizzata a valorizzare i progetti di Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde all'interno dei bandi PNRR emanati dal Ministero dell'Istruzione. In meno di un mese, dagli Enti Locali sono pervenuti 1344 progetti, per la realizzazione di opere del valore complessivo di oltre 3 miliardi 200 milioni di euro. I progetti ammessi entreranno a far parte dell'Elenco del fabbisogno regionale per l'edilizia scolastica di Regione Lombardia, documento utile agli Enti locali per poter attestare la presenza dei progetti stessi all'interno della programmazione regionale ai fini degli Avvisi del Ministero: per gli interventi di edilizia scolastica presenti nella programmazione regionale, infatti, i bandi PNRR emanati dal Ministero dell'Istruzione prevedono il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo pari a 10 punti. Per Monza e Brianza i progetti presentanti sono 96. Quattro per la costruzione di nuove scuole, 5 per nuovi asili nido, 7 per scuole per l'infanzia, 5 per mense e 20 per aree sportive o palestre. Importanti anche le proposte per le messe in sicurezza e ristrutturazioni, che sono 55. Pier Mastantuono