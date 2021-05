Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Playoff di Serie B: mister Brocchi presenta Monza-Cittadella

In campo alle 18.30 a Cittadella, il Monza cerca un risultato positivo in vista della finale di ritorno che si giocherà giovedì all'U-Power Stadium. Assenti Boateng e Bellusci, si va verso la conferma del 3-5-2 che tanto bene ha fatto nelle ultime settimane.

Due risultati utili su tre per i biancorossi: «Non ci dobbiamo pensare, sarà una partita difficile contro una squadra ostica».

Diego Marturano

Altri articoli