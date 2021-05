Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Playoff di serie B, Brocchi dopo Cittadella-Monza 3-0: «Testa alta e fuori il cuore»

La reazione di mister Brocchi allo scioccante 3-0 subito in Veneto, nella semifinale di andata dei playoff: il Cittadella si porta ad un passo dalla finale. Al ritorno, in programma giovedì all'U-Power Stadium, servirà un'impresa ai biancorossi per ribaltare il punteggio. «È inutile parlare dei singoli episodi. Dobbiamo leccarci le ferite, testa alta e tirare fuori il cuore sapendo che ce la possiamo fare», dice il mister.

LEGGI IL LIVE Serie B, Cittadella-Monza LIVE: tripletta Baldini, biancorossi travolti 3-0

Diego Marturano

Altri articoli