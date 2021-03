Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Plasma bene prezioso, l'appello di Avis alla donazione: «Diventi uno stile di vita»

Nonostante la crisi e l'anno di difficoltà, la Lombardia è stata ancora una volta capace di produrre da sola il 25% delle donazioni complessive di sangue in Italia nel 2020. Un ruolo di capofila nella generosità e nell'impegno volontario che dà i suoi risultati in maniera intatta. La donazione deve diventare però un gesto ordinario e Avis regionale lo sottlinea col messaggio "plasma bene prezioso" per sensibilizzare sull'argomento. Il Cittadino ne ha parlato con il presidente di Avis Lombardia, Oscar Bianchi. Affrontando anche il tema della sperimentazione delle immunoglobuline specifiche standardizzate. (intervista di Pier Mastantuono)

